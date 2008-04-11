Партія регіонів визначилась з кандидатом на мера Києва

Партія регіонів на посаду мера Києва висуватиме кандидатуру голови Київської міської організації партії Василя ГОРБАЛЯ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Партії регіонів.

За словами співрозмовника агентства, відповідне рішення сьогодні було ухвалено політрадою Київської міської організації Партії регіонів.

Крім того, було ухвалено рішення, що В.ГОРБАЛЬ очолить виборчий список Партії регіонів до Київради.

В той же час в інтерв’ю кореспонденту УНІАН народний депутат, член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН повідомила, що рішення про висунення кандидатури В.ГОРБАЛЯ на посаду мера було ухвалено декілька днів тому радою фракції Партії регіонів.