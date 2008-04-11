Гриценко: слова з російського Генштабу - не просто слова

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує на засіданні Раді національної безпеки та оборони обговорити останні заяви офіційних осіб Росії щодо прагнень України до вступу в НАТО.

Про це йдеться у коментарі А.ГРИЦЕНКА, переданому УНІАН прес-офісом голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони.

«Після відомих усьому світові заяв президента Російської Федерації Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія ЛАВРОВА, а тепер начальника генерального штабу збройних сил РФ генерала армії Юрія БАЛУЄВСЬКОГО відносно прагнень України до вступу в НАТО Росія перейшла межу».

Він зазначив, що це дуже серйозно і більш ніж серйозно, щоб на це не реагувати на найвищому державному рівні – на рівні Президента України, РНБО та парламенту.

«Якщо російське керівництво у такий спосіб намагається відвернути увагу свого населення від вирішення нагальних внутрішніх питань і пробує переключити його увагу на проблеми інших держав, то це – не припустимо», - заявив український політик.

На переконання А.ГРИЦЕНКА, слова російського начальника Генерального штабу стосовно можливості застосування військових та інших засобів щодо України в разі продовження її руху до НАТО - це не просто слова.

«Російська Федерація – це держава, в якій просто так заяви не робляться, і в ній проводиться серйозна інформаційна політика. І якщо генерал дозволяє собі говорити такі речі, то цю думку поділяє і вище керівництво держави», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Голова парламентського комітету пропонує негайно запросити Посла РФ для отримання пояснень з цього приводу, невідкладно провести засідання РНБО із залученням представників парламенту і серйозно обговорити подальшу співпрацю з Російською Федерацією.

«Я упевнений, що такі заяви консолідують наше суспільство. Навіть ті, хто був противником НАТО, після таких висловлювань на адресу України стануть прихильниками стратегічного курсу на вступ до Альянсу», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, на зустрічі Ради Росія-НАТО 4 квітня в Бухаресті В.ПУТІН у розмові з Президентом США Джорджем БУШЕМ нібито дав зрозуміти, що в разі вступу в НАТО Україна може втратити цілісність.

Міністр закордонних справ Російської Федерації С.ЛАВРОВ 8 квітня в інтерв`ю радіо „Эхо Москвы” фактично підтвердив інформацію, висловлену напередодні в газеті „Коммерсантъ”. Крім того, він додав: ”Ми робитимемо все, щоб не допустити прийняття України та Грузії до НАТО``.

10 квітня Міністерство закордонних справ України направило ноту МЗС РФ з проханням невідкладно надати роз`яснення російської сторони щодо висловлених позицій В.ПУТІНА і С.ЛАВРОВА про Україну.

Сьогодні начальник Генштабу Збройних сил РФ Ю.БАЛУЄВСЬКИЙ заявив, що у разі вступу України та Грузії до НАТО Росія вчинить дії, спрямовані на забезпечення своїх інтересів. «Це будуть заходи не тільки військового, а й іншого характеру», – наголосив він.

Відповідаючи на запитання, яких заходів військового характеру Росія може вжити, якщо Україна та Грузія вступлять до НАТО, Ю.БАЛУЄВСЬКИЙ сказав: «Це питання неоднозначне».