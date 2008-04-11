У БЮТ побачили, що на Секретаріаті Президента дах горить

У Блоці Юлії Тимошенко спростовують заяву заступника голови Секретаріату Президента Ігоря ПУКШИНА про те, що до нього зверталися представники БЮТ з пропозицією зірвати дострокові вибори в Києві.

Про це заявив у коментарі УНІАН народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

Він назвав цю заяву «істерією», якою представники Секретаріату Президента хочуть прикрити своє небажання проводити вибори в столиці.

«Є приказка: «На злодії шапка горить». Так от, на Секретаріаті Президента дах горить», - сказав народний депутат.

В.ПИСАРЕНКО нагадав, що на сьогодні адвокати, які мають стосунок до Секретаріату Президента, фігурують у процесі розгляду в суді питання про неприпустимість проведення дострокових виборів у Києві. «Саме Секретаріат Президента виставив своїх адвокатів у суді з розгляду справи про визнання недійсною відповідної постанови», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні І.ПУКШИН повідомив, що останнім часом до нього особисто зверталися емісари від БЮТ з пропозиціями організувати та втілити юридичні комбінації з метою зриву виборчої кампанії в Києві. За задумом, скасування виборів столичної влади мало б відбутися через судові рішення за позовами третіх сторін. «По суті, пропонувалося здійснити рейдерську атаку на місцеве самоврядування, а заразом і на партнера по демократичній коаліції - блок «Наша Україна - Народна самооборона». Ймовірно, БЮТ добре усвідомлює, що його кандидат на посаду міського голови має вельми сумнівні шанси на перемогу, але шляху назад немає, тому й виникла ідея провалити вибори. Такі слизькі пропозиції одразу відкинули як незаконні й аморальні. Якщо БЮТ домагався виборів у Києві - хай чесно і відкрито бореться за результат, а не обманює громадськість», - сказав І.ПУКШИН.