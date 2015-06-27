Суд продовжив Єфремову запобіжний захід до 1 серпня

Запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави колишньому голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову продовжено до 1 серпня.

Про це у коментарі УНІАН повідомив його адвокат Олександр Мельников.

Він зазначив, що саме таке рішення вчора прийняв Печерський районний суд Києва.

Мельников уточнив, що йдеться про кримінальне провадження, що стосується зловживання службовим становищем.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві. Йому оголосили підозру у службових зловживаннях і службовому підробленні.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом організації та проведення 16 січня 2014 року голосування у Верховній Раді за так звані «диктаторські закони», Генеральною прокуратурою 14 лютого 2015 року Єфремову було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто у зловживанні службовим становищем за обтяжуючих обставин та службовому підробленні.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави. 17 лютого Єфремова після внесення застави відпустили.

Запобіжний захід було встановлено до 14 квітня, потім суд продовжив його до 1 травня, пізніше - до 1 липня.