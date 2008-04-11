Ющенко не радить нардепам йти на авантюри

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що розробка нової редакції Основного Закону поза конституційною радою дестабілізує політичну ситуацію в Україні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій.

Він запропонував розглянути Концепцію системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні, яку напрацьовано робочою групою Національної конституційної ради.

«Ця концепція може бути винесена на засідання Конституційної ради у третій декаді квітня», - сказав Президент. Після цього у вигляді законопроекту мають бути напрацьовані конституційні зміни, які повинні розглядатися в порядку, встановленому Конституцією України: у Верховній Раді України, за наявності висновку Конституційного Суду України, з подальшим винесенням на всеукраїнський референдум для остаточного рішення.

Президент наполягає, що такий алгоритм конституційної реформи є найбільш демократичним і оптимальним для здійснення підготовки збалансованого та узгодженого проекту нової редакції Конституції України.

«Робота Національної конституційної ради дає можливість широкого залучення представників політичних сил, фахівців конституційного права, інших галузей права і суспільних наук, відомих правозахисників і громадських діячів, представників регіонів України», - сказав Президент. У цьому контексті він звернувся до лідерів фракцій з пропозицією дотримуватися спільних дій, про які йшлося, у тому числі, на першому засіданні Національної конституційної ради.

Коментуючи ситуацію у парламенті, де було зареєстровано декілька законопроектів щодо проведення конституційних змін виключно Верховною Радою, В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що створювати Тимчасову спеціальну комісію ВР з питань підготовки і опрацювання проекту змін до Конституції є неконструктивним без внеску Національної конституційної ради, утворення якої свого часу було погоджено з парламентськими політичними силами.

«Це не таємна вечеря, де повинні працювати тільки народні депутати. Над системними змінами до Конституції повинні працювати і громадські організації, правники, правозахисники», - зазначив глава держави.

«Поки не завершила роботу Національна конституційна рада, інший процес у парламенті - це працювати на дестабілізацію політичної ситуації в Україні», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я не радив би йти цією авантюрною дорогою. Я хотів би, що б ми не забували, що ми працюємо на Україну, а не на інтриги партій чи окремих осіб. Нам треба зберегти в Україні політичну стабільність», - наголосив Президент України.