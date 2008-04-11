Безсмертний вважає, що після Києва Тимошенко взялася розхитувати регіони

Секретаріат Президента України застерігає Прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО від упередженого ставлення до голів обласних державних адміністрацій.

Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЮЩЕНКА, на цьому наголосив заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, коментуючи заяву прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО з трибуни парламенту щодо розгляду на засіданні уряду питання про звільнення голів Миколаївської та Чернігівської ОДА, нібито, за наполяганням народних депутатів.

«Прем`єр-міністр України добре обізнана із законодавством і знає, що відповідно до статті 118 Конституції України голів місцевих державних адміністрацій призначає і звільняє Президент України за поданням Кабінету Міністрів України. Однак, це не означає, що упереджене ставлення окремих чиновників Кабінету Міністрів України та депутатів повинно стати причиною звільнення губернаторів», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він спростував заяву прем’єра, що на посади голів ОДА приходять випадкові люди.

«Олексій ГАРКУША понад 5 років очолював Миколаївську область, був народним депутатом України. Людина відповідальна і принципова. Після обрання його депутатом Верховної Ради України у 2007 році відмовився від депутатського мандату на користь роботи головою обласної державної адміністрації. Комісія Кабінету Міністрів України, яка працювала в Миколаївській області, не надала негативної оцінки діяльності обласної державної адміністрації. Принаймні жодних матеріалів щодо протилежного до Секретаріату Президента України не надходило», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Говорячи про голову Чернігівської ОДА Володимира ХОМЕНКА, заступник глави Секретаріату підкреслив, що він - народний депутат України І скликання, має значний досвід роботи в органах виконавчої влади на посадах голови районної державної адміністрації, голови державної податкової адміністрації у Київській області.

«Розпочавши дестабілізацію в Києві, команда БЮТ взялася за розхитування ситуації в регіонах. Ми розцінюємо подібні дії як черговий етап розкручування протистояння між членами урядової коаліції», - зазначив заступник глави Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні парламенту, заявила, що порушить питання перед Президентом щодо звільнення губернаторів Чернігівської та Миколаївської областей.

«За наполяганням депутатів я поставлю питання про їх звільнення», - сказала прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що, згідно з Конституцією України, губернатори призначаються і звільняються Президентом України за поданням прем’єр-міністра та уряду.

Вона підкреслила, що сьогодні «все це робиться без подання уряду, все це робиться абсолютно, на мій погляд, на неконструктивній по відношенню до уряду основі».

«Тому сьогодні приходять люди, які випадкові, які приходять під завдання «Єць», які насправді сьогодні руйнують всю абсолютно економічну політику», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.