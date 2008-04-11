Ющенко направив миротворчий персонал до Іраку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив миротворчий персонал для участі України у Місії Організації Об`єднаних Націй з надання допомоги Республіці Ірак

Відповідний указ обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до указу, ухваленого на підставі рішення РНБО, В.ЮЩЕНКО постановив направити миротворчий персонал із числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України загальною чисельністю до 15 осіб для участі України у Місії ООН з надання допомоги Іраку.

Президент доручив Кабінету міністрів України забезпечити підготовку та направлення миротворчого персоналу.