Кримські татари мають намір добиватися зміни влади на півострові

Кримські татари мають намір добиватися зміни влади в Криму через прояви ксенофобії на півострові.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Меджлісу кримськотатарського народу.

За інформацією прес-служби, учасники акції протесту, що відбулася 11 квітня в Сімферополі у зв`язку з черговим безпрецедентним актом вандалізму на мусульманському цвинтарі в селищі Чистеньке, виступили з критикою на адресу влади, «яка допускає прояв ксенофобії на півострові». Так, керівник Секретаріату Меджлісу кримськотатарського народу Заїр СМЕДЛЯЄВ відзначив, що кримські татари мають намір звернутися до міжнародної громадськості, а також до Верховної Ради України і Президента Віктора ЮЩЕНКА з тим, аби добитися зміни влади в Криму.

«Треба міняти владу, яка не може захистити права свого народу, проявляючи безпорадність і всіляко ігноруючи події, що відбуваються, зачіпають релігійні і національні почуття корінного народу Криму, - вважає З.СМЕДЛЯЄВ. - Доки центральна влада серйозно не зверне уваги на проблеми кримськотатарського народу і ксенофобські настрої, що посилюються, щодо наших співвітчизників, на те, що на території Криму вільно діють «скінхеди» і різні незаконні воєнізовані організації, що дестабілізують ситуацію в Криму, - акти вандалізму лише продовжуватимуться».

Члени Президії Меджлісу кримськотатарського народу, які виступили на мітингу, Муфтій мусульман Криму Еміралі АБЛАЄВ, перший заступник голови Ради міністрів АРК Азіз АБДУЛЛАЄВ, а також люди, чиї рідні і близькі поховані на розгромленому кладовищі і могили яких були осквернені, відзначили, що скоювані в останні місяці злочини проти кримських татар набувають зловісного системного характеру.

Водночас виступаючі закликали всіх співвітчизників, хоч би якими нестерпними були їх моральні страждання, не піддаватися на провокації, а проведення всіх масових акцій із захисту своїх прав, честі і гідності погоджувати з Меджлісом кримськотатарського народу.

На мітингу було зачитано звернення жителів масиву Фонтани і села Чистеньке, могили близьких яких було піддано оскверненню, до Президента України. У своєму зверненні вони закликали главу держави негайно вжити заходів з припинення провокацій у Криму, «аж до введення тут прямого президентського правління».

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 10 на 11 квітня, в селищі Чистеньке Сімферопольського району, невідомі зруйнували надгробки на мусульманському цвинтарі. Подібний випадок стався в ніч з 9 на 10 лютого в смт. Нижньогірському. Тоді на мусульманському кладовищі вандали розбили 270 надгробків. За даним фактом було порушено кримінальну справу, але злочинців досі не знайдено. З початку квітня цього року в Сімферополі і Білогірську виявлено ідентичні за змістом образливі щодо кримських татар написи, які комунальні служби вказаних міст досі не ліквідували.