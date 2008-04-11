Суд відмовився визнати недійсною постанову про дострокові вибори у Києві

Окружний адміністративний суд Києва відмовився задовольнити позов громадянина Микола ГРАБАРА про визнання незаконною постанови Верховної Ради України щодо проведення дострокових виборів мера Києва та столичної міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення судді ухвалили сьогодні.

Після 15.00 адмінсуд розпочав розгляд справи за позовом М.ГРАБАРА по суті. Судді вислухані обидві сторони судового процесу. Колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання сторони відповідача щодо закриття провадження справи у зв’язку з тим, що цей позов не є компетенцією адмінсуду. У відповідь представник Верховної Ради в суді надав клопотання про відвід суддів. Це клопотання також було відхилене, і судді пішли у дорадчу кімнату для винесення рішення по суті справи.

Коментуючи це рішення суду, М.ГРАБАР зазначив, що вважає рішення політичним і оскаржуватиме його.

«Суд вважає, що мої права не порушені. Але я буду оскаржувати і дійду до судів вищої інстанції», - сказав М.ГРАБАР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до перерви, тобто до 15.00 Окружний адміністративний суд м. Києва закрив провадження у справі за позовом депутата Київради Болеслава АНДРУШЕНКА щодо законності постанови Верховної Ради про призначення позачергових виборів Київського міського голови та Київради через відмову депутата від позову.