Питання повернення військових кораблів із Криму вирішують у політичній площині – командувач ВМС

Командувач ВМС України віце-адмірал Сергій Гайдук заявляє, що питання повернення українських військових кораблів з анексованого Росією Криму вирішується в політичній площині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Гайдук на брифінгу в Одесі.

За його словами, проблема повернення кораблів із Криму - у компетенції Кабінету міністрів України, і зараз триває черговий раунд переговорів, зокрема за лінією Міністерства закордонних справ.

Гайдук пояснив, що процедура проходить згідно з міжнародними нормами, зокрема, договором про заходи зміцнення довіри і безпеки на Чорному морі, до якого свого часу приєдналися Україна, РФ та інші країни.

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«До речі, на 12-му симпозіумі щодо імплементації цієї угоди російська сторона заявила, що готова повертати кораблі», - сказав Гайдук. Україна, у свою чергу, готова перемістити їх з Криму до інших українських портів, відзначив він.

За словами командувача, служби ВМС України постійно відстежують стан кораблів, що залишилися в Криму. «Вони зараз перебувають у стані очікування прийняття щодо них політичного рішення. На їх борту немає ні українських, ні російських екіпажів. Лише підрозділи, які забезпечують їх захист», - заявив Гайдук.