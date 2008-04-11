Ющенко підписав указ про відзначення 170-річчя від дня народження Чубинського

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про відзначення 170-річчя від дня народження автора слів Державного гімну України Павла Чубинського.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

З метою вшанування пам`яті видатного етнографа, громадського й культурного діяча, П.Чубинського та з нагоди відзначення у 2009 році 170-річчя від дня його народження, Президент доручив Кабінету міністрів утворити у двомісячний строк Організаційний комітет з підготовки та відзначення заходів, присвячених 170-річчю від дня народження П.Чубинського, затвердити його персональний склад.

Також уряд за участю Національної академії наук України має розробити та затвердити план заходів з підготовки та відзначення 170-річчя від дня народження П.Чубинського.

Київська обласна державна адміністрація має вжити заходів щодо впорядкування могили П.Чубинського в місті Борисполі; опрацювати питання щодо відтворення садиби Чубинських у селі Чубинському Бориспільського району, а також створення музею видатного вченого, громадського та культурного діяча.

Указ передбачає ряд інших заходів щодо відзначення ювілейної дати і вшанування пам’яті П.Чубинського.