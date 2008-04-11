Ющенко вирішив поборотися за чистоту відомства Луценка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України протягом місяця розробити законопроект про заборону надання благодійної допомоги судам та правоохоронним органам.

Відповідний указ “Про деякі заходи щодо запобігання корупції в судах та правоохоронних органах” розміщено на сайті глави держави.

Зокрема, в указі наголошується на необхідності вжиття додаткових заходів щодо запобігання прихованому впливу на діяльність судів та правоохоронних органів, у тому числі шляхом надання таким органам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги.

З цією метою Президент доручає уряду підготувати та внести в установленому порядку у місячний строк на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до деяких законів України стосовно заборони надання благодійної допомоги на потреби судів та правоохоронних органів, а також заборони отримання судами та правоохоронними органами матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги.

Крім того, В.ЮЩЕНКО дав доручення Кабміну передбачати у проектах законів України про державний бюджет України на 2009 та наступні роки необхідний обсяг видатків для забезпечення ефективної діяльності судів та правоохоронних органів, у тому числі для компенсаційних виплат потерпілим і свідкам.