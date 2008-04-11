“Укрпошта” випустить марку, присвячену Степану Бандері

“Укрпошта” випустить марку, присвячену провіднику Організації Українських Націоналістів Степану Бандері.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської обласної ради, з відповідною ініціативою 11 березня до директора Українського державного підприємства поштового зв’язку „Укрпошта” Валентини ХУДОЛІЙ звернувся голова Тернопільської облради Михайло МИКОЛЕНКО. Він зауважив, що 1 січня 2009 року виповниться 100 років від дня народження С.Бандери, і що на найближчій сесії обласної ради буде розглядатися питання про проголошення 2008 і 2009 років Роками Степана Бандери на Тернопільщині. Відповідно, попросив включити до тематичного плану поштових видань України на 2009 рік емісію поштової марки, присвяченої С.Бандері, а також проведення спеціальних погашень поштових відправлень з цієї нагоди.

Як повідомляють в прес-службі облради, “Укрпошта” уже провела засідання редакційно-художньої ради, яка прийняла рішення включити в тематичний план 2009 року на 1 квартал випуск художньої поштової марки, конверта та проведення спецпогашення, присвячених С.Бандері. При цьому “Укрпошта” запропонувала облраді надати ілюстрований матеріал для створення марки та конверта.