Порошенко повинен сьогодні призначити головою СБУ Грицака - фракція БПП

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кононенко сказав у коментарі журналістам.

“Сьогодні повинно зайти подання від президента на керівника Служби безпеки України. Це, за моєю інформацією, буде пан Грицак”, - сказав Кононенко і додав, що вже заплановано зустрічі Грицака із фракціями коаліції та депутатськими групами.

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“В четвер зал повинен визначатися з цього питання”, - сказав депутат. Від зауважив, що його фракція цю кандидатуру підтримує.