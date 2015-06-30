Порошенко повинен сьогодні призначити головою СБУ Грицака - фракція БПП
12:29, 30 червня 2015Політика
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Перший заступник лідера фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Кононенко зазначає, що сьогодні парламент має отримати подання від президента на призначення голови Служби безпеки України.
Грицак може стати головою СБУ / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кононенко сказав у коментарі журналістам.
“Сьогодні повинно зайти подання від президента на керівника Служби безпеки України. Це, за моєю інформацією, буде пан Грицак”, - сказав Кононенко і додав, що вже заплановано зустрічі Грицака із фракціями коаліції та депутатськими групами.
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“В четвер зал повинен визначатися з цього питання”, - сказав депутат. Від зауважив, що його фракція цю кандидатуру підтримує.
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