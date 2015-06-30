Порошенко повинен сьогодні призначити головою СБУ Грицака - фракція БПП

12:29, 30 червня 2015
Політика
257 0

Перший заступник лідера фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Кононенко зазначає, що сьогодні парламент має отримати подання від президента на призначення голови Служби безпеки України.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кононенко сказав у коментарі журналістам.

“Сьогодні повинно зайти подання від президента на керівника Служби безпеки України. Це, за моєю інформацією, буде пан Грицак”, - сказав Кононенко і додав, що вже заплановано зустрічі Грицака із фракціями коаліції та депутатськими групами.

Читайте такожСБУ планує відкрити кримінальне провадження проти суддів одного з вищих спецсудів – Грицак

“В четвер зал повинен визначатися з цього питання”, - сказав депутат. Від зауважив, що його фракція цю кандидатуру підтримує.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter