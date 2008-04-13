Колесніков: конфлікт через Богатирьову в Партії регіонів вичерпано

Конфлікт з приводу призначення члена Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ секретарем Ради національної безпеки і оборони вичерпано, стверджує один з лідерів партії, народний депутат України Борис КОЛЕСНИКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив вчора в Донецьку на брифінгу після конференції обласного відділення Партії регіонів.

"Чутки про конфлікт в Партії регіонів як завжди перебільшені, - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, - Це в основному підступи наших конкурентів".

"Партія монолітна і конфлікт вичерпано", - заявив він, відповідаючи на запитання, чи вичерпано конфлікт в партії, пов`язаний з призначенням Р.БОГАТИРЬОВОЇ.