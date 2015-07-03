Луценко пішов з посади голови фракції "Блок Петра Порошенка"
10:43, 03 липня 2015Політика
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Народний депутат Юрій Луценко пішов з посади голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді.
Луценко покинув пост голови фракції "Блоку Петра Порошенко" / УНІАН
Як повідомила прес-секретар політика Лариса Сарган, Юрій Луценко написав заяву про відставку з посади голови фракції "Блоку Петра Порошенка".
"Народний депутат Юрій Луценко написав заяву про відставку з посади голови парламентської фракції політичної партії «Блок Петра Порошенка»", - повідомила вона.
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