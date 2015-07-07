Закон про валютні кредити у четвер не переголосують, в коаліції немає згоди - Ляшко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у коментарі журналістам координатор парламентської більшості Олег Ляшко після засідання Ради коаліції.

Він зазначив, що законопроект “1558-1 не буде розглядатися, переглядатися в четвер, оскільки немає спільної позиції фракцій коаліції”.

За словами Ляшка, три фракції коаліції - Радикальної партії, “Самопомочі” та “Батьківщини” - наполягають на тому, щоб цей закон не переголосовувати, а дві фракції - “Народний фронт” та “БПП” – вимагають переголосування.

“Тому узгодженої позиції немає, на четвер це питання не виносимо, шукаємо узгоджену позицію”, - наголосив Ляшко.

Читайте такожРада у четвер може переголосувати закон про валютні кредити - БППВін додав, що за участю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, міністра фінансів України Наталії Яресько, представників тих, хто позичав валютні кредити, має бути зібрана нарада, щоб шукати узгоджене рішення.

“Безумовно, проблема є, її треба вирішувати. Закон потребує доопрацювання? Безумовно, потребує. Давайте доопрацьовувати, але робити вигляд, що такої проблеми не існує і знімати її взагалі з порядку денного, то ми категорично поти цього”, - заявив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня парламент ухвалив закон №1558-1, що зобов'язує банки реструктуризувати всі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості, за курсом на дату укладання такого договору (тобто, в більшості випадків, за курсом 5,05 грн за долар). За закон проголосували 229 народних депутатів при необхідних 226.

Водночас у парламенті зареєстровано проект постанови щодо переголосування даного закону у зв'язку з порушенням регламенту ВР, зокрема, через неперсональне голосування.