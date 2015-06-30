У Сан-Франциско майже 26 тисяч осіб на гей-прайді відсвяткували легалізацію одностатевих шлюбів (фото)

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство DPA.

Мер міста Ед Лі написав у Twitter: "Ми святкуємо рівноправ'я для всіх".

За парадом ЛГБТ-спільноти спостерігали сотні тисяч жителів та гостей міста. Організатори запевняють, що це найбільший гей-парад, проведений ними коли-небудь.

Учасники і спостерігачі розмахували райдужними прапорами та несли плакати з написами: "Кохання перемагає". На головній сцені свій шлюб урочисто відзначила лесбійська пара.

Верховний суд США 26 червня легалізував одностатеві шлюби в усіх штатах країни. Згідно з рішенням, заборона одностатевих шлюбів порушує Конституцію США. Торік 37 штатів і Вашингтон юридично прирівняли одностатеві шлюби до гетеросексуальних. Натомість у 13 штатах США одностатеві шлюби залишалися забороненими, зазначає AFP.

За легалізацію одностатевих шлюбів проголосували п'ятеро суддів Верховного суду, проти - четверо. В рішенні вказується на те, що зафіксований у 14-й поправці до Конституції принцип рівності зобов'язує всі штати легалізувати одностатеві шлюби.