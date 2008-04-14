Філіндаш поставив Морозу ”двійку” за мідні труби і вийшов з партії

Євген Філіндаш заявляє про свій вихід із Соцпартії, оскільки "від тієї партії, в яку він вступав, сьогодні мало що залишилося, крім назви".

"З честю пройшовши крізь вогонь і воду багаторічної опозиції, СПУ, а, точніше, її керівництво, не витримало іспиту мідними трубами влади", - говорить Філіндаш.

За його словами, "з певного моменту Мороз і велика частина його оточення, мабуть, не захотіли і далі залишатися світлою плямою в бруді української політики, визначивши це положенням білої ворони".

"І проміняли усю свою репутацію й авторитет партії на кілька крісел і портфелів у владі, намагаючись втриматися за них за будь-яку ціну", - додав він.

За словами Філіндаша, "керівництво СПУ перетворило партію в таку ж структуру з обслуговування своїх особистих кар`єрних і бізнес-інтересів, якими вже давно є більшість інших політичних сил".

"Я був і залишаюся соціалістом по переконанню, але не можу більше бути в лавах партії, що вже не має із соціалістичною ідеєю нічого спільного і не має, на відміну від цієї ідеї, майбутнього", - заявив Філіндаш.

"Вийшовши із СПУ, я не буду працювати проти неї і не збираюся коментувати як подальші дії партії, так і можливі випади на мою адресу з боку її представників. У нас відтепер різні дороги", - додав він.

Українська правда