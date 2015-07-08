У партії "Самопоміч" назвали умови, за яких проголосують за законопроект про місцеві вибори

"Самопоміч" поінформувала президента України Петра Порошенка і голову Верховної Ради Володимира Гройсмана про готовність проголосувати за законопроект про місцеві вибори за умови його доопрацювання.

Як повідомляє сайт "Самопомочі", сьогодні відбулася робоча зустріч керівництва фракції "Самопоміч" та її голови Андрія Садового з президентом України і голоовю ВР.

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"Під час зустрічі були узгоджені позиції щодо голосування за нове виборче законодавство", - зазначається у повідомленні.

Як зазначив голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, народні депутати поінформували про свою готовність голосувати за законопроект про місцеві вибори, але за умови його якісного доопрацювання.

У фракції наполягають на скороченні кількості депутатів місцевих рад, захисті бюлетенів, обмеженні політичної реклами, забороні виборчих блоків і непроведенні виборів на окупованих територіях.

"Президент запевнив, що і він, і фракція "БПП" розділяє дані принципи. Тому є велика ймовірність позитивного розгляду цього питання", - констатував Березюк.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Березюк заявив, що фракція "Самопоміч" не готова підтримати законопроект про місцеві вибори у нинішньому вигляді. "Законопроект про вибори в такому вигляді, який він зараз є, ми не готові підтримати. Але, з іншого боку, ми розуміємо, що це може бути технологія залишити старий закон”, - сказав Березюк.

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Він зазначив, що фракція підготувала 14 поправок, без внесення 7 з яких “не можна рухатися”. Зокрема "Самопоміч" виступає проти участі блоків у місцевих виборах, за скорочення депутатського корпусу в радах, ініціює заборону політичної реклами.

18 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про місцеві вибори (№ 2831-3), яким передбачена участь у місцевих виборах партій та блоків. Депутати також проголосували за скорочену процедуру підготовки законопроекту до другого читання.

Планується, що місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.