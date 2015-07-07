Сина скандального судді Чернушенка можуть відпустити під заставу в 6 мільйонів гривень

Про це йдеться у повідомленні Генеральної прокуратури України.

«4 липня 2015 року слідчим суддею задоволено клопотання слідчого Генеральної прокуратури України та судом обрано Дмитру Чернушенку – синові голови Апеляційного суду м. Києва А.Чернушенка запобіжний захід – взяття під варту з одночасним визначенням застави у розмірі 6 млн грн», - зазначається у повідомленні.

В ГПУ нагадали, що слідчими відомства спільно з працівниками СБУ 2 липня 2015 року в порядку ст. 208 КПК України затримано автора SMS-повідомлень, який є сином голови Апеляційного суду м. Києва. У вказаних SMS-повідомленнях містились вказівки про прийняття рішень у судових справах, що розглядаються Апеляційним судом Києва. Надалі Антон Чернушенко вчиняв втручання в автоматизовану систему документообігу суду «АСЕД Апеляція» з метою штучного розподілу справ та визначення себе головуючим чи суддею у складі колегії, яка розглядає вказану справу, щоб мати змогу постановляти завідомо неправосудні рішення (ухвали).

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Слідчим відомства Дмитру Чернушенку оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду), ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) Кримінального кодексу України.

3 липня за клопотанням слідчого Генеральної прокуратури судом надано дозвіл на затримання та доставку до суду судді Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка для розгляду клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.