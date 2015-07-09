У Порошенка заявили, що Луценко залишиться головою фракції "БПП" в Раді

Про це заявив перший заступник голови фракції Ігор Кононенко в коментарі журналістам перед початком засідання Ради коаліції.

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На питання, чи обговорили члени фракції заяву Юрія Луценка про відставку з посади, Ігор Кононенко відповів: "Луценко буде головою фракції".

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Юрій Луценко написав заяву про складання повноважень голови фракції "Блоку Петра Порошенка".

7 липня Ігор Кононенко повідомив, що депутати від "Блоку Петра Порошенка" ще не обговорювали на зборах питання про складання Юрієм Луценком повноважень голови фракції.