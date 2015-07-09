У Порошенка заявили, що Луценко залишиться головою фракції "БПП" в Раді
15:40, 09 липня 2015Політика
561 0
Юрій Луценко залишиться головою фракції "Блоку Петра Порошенка" ("БПП") у Верховній Раді.
Луценко залишиться головою фракції "Блоку Петра Порошенко" / УНІАН
Про це заявив перший заступник голови фракції Ігор Кононенко в коментарі журналістам перед початком засідання Ради коаліції.
Читайте такожУ БПП вмовлятимуть Луценка залишитися головою: "Фракція не відпускає Юрія Віталійовича"
На питання, чи обговорили члени фракції заяву Юрія Луценка про відставку з посади, Ігор Кононенко відповів: "Луценко буде головою фракції".
Як повідомляв УНІАН, 3 липня Юрій Луценко написав заяву про складання повноважень голови фракції "Блоку Петра Порошенка".
7 липня Ігор Кононенко повідомив, що депутати від "Блоку Петра Порошенка" ще не обговорювали на зборах питання про складання Юрієм Луценком повноважень голови фракції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter