Порошенко цієї ночі зустрінеться з Луценком (доповнено)

Про це повідомляється на сторінці Блоку Петра Порошенка в Twitter.

"Сьогодні вночі відбудеться зустріч Юрія Луценка із @poroshenko, який викликає його на розмову", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні вночі відбудеться зустріч Юрія Луценка із @poroshenko , який викликає його на розмову. — Солідарність БПП (@BlockPoroshenka) July 3, 2015

У свою чергу, коментуючи своє рішення про складання повноважень голови фракції БПП у парламенті Юрій Луценко зазначив, що був шокований голосуванням частини депутатів БПП за законопроект про реструктуризацію валютних кредитів, і не готовий відповідати «за дурість і популізм окремих діячів».

«Для мене був шокуючим той факт, що 72 народні депутати фракції партії «Блок Петра Порошенка» натиснули кнопку «за», хоча на фракції було ухвалено інше рішення – протилежного змісту», - зазначив Луценко у своєму блозі на Українській правді.

Голосування на поталу популізму, напад псевдолюбові до народу обійшовся би в 90 млрд. грн. з української фінансової системи, зазначає народний депутат.

Луценко вважає, що у голосуванні частини фракції «за» законопроект, попри домовленості, є і його провина. «Я вважаю, що в тому, що фракція голосує не так, як домовилася, є і моя провина. Керувати фракцією, яка голосує не на користь країні, для мене є неприйнятно. Я розумію, що далі відбудеться засідання фракції, я вже бачу, що депутати вже розуміють, в яку халепу вони вчора втрапили, та я вважаю, що відповідальний політик, який керує фракцією, що представляє президента і країну, має робити таку заяву, яку я зробив», - повідомив народний депутат.

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Також Луценко не виключив, що окремих депутатів доведеться виключити із складу коаліції. «Доведеться когось із індивідуальних членів коаліції доведеться з неї виключити».

Як повідомляв УНІАН раніше, народний депутат Юрій Луценко пішов з посади голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді.