У Вашингтоні відбудеться перша інвестиційна конференція Україна-США

Як повідомляє урядовий портал, на цьому форумі українська сторона на чолі з прем'єр-міністром продемонструє керівникам найбільших американських компаній інвестиційну привабливість України.

Урядову делегацію очолить прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, також до неї увійшли міністр фінансів Наталія Яресько, міністр економічного розвитку та торгівлі Айварас Абромавичус, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко, заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, голова Фонду державного майна Ігор Білоус, голова Державної фіскальної служби Роман Насіров та інші.

В першій Американсько-українській інвестиційній конференції візьме участь віце-президент США Джо Байден.

Спікерами та модераторами стануть одні з найвідоміших світових інвесторів: Джордж Сорос, Дейвід Рубенштейн та інші. Очікується участь близько 150 представників найбільших американських компаній.

Учасники конференції передусім обговорять можливості розвитку бізнесу в Україні, будуть презентовані ті галузі, у яких є значний потенціал розвитку. Зокрема, відбудуться тематичні сесії "Ведення бізнесу в Україні", "Агробізнес та інфраструктура", "Економіка знань, людський капітал і підприємництво", "Енергетика та енергоефективність", "Стратегії фінансування проектів і зростання бізнесу".

Пряму трансляцію конференції дивіться із 16.15 до 17.30 та з 21.15 до 22.30 за київським часом на сайті Кабінету міністрів.

Спеціально для бізнес-форуму Україна-США підготовлено промо-відео про інвестиційний потенціал країни.

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Додаткова інформація про конференцію розміщена на сайті Американської торговельної палати.