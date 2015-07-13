Законопроекти МОЗ не зашкодять, але й не допоможуть реформам - депутат

«90% нового – це або суто технічні питання, або «добре забуте старе», і гострої необхідності в прийнятті цих законопроектів немає», - розповів він, зазначивши, що в даних документах абсолютно не порушені головні напрями реформування медицини.

Немає ні слова про вартість за конкретно надану допомогу, про створення основ медичного страхування, непоміченою залишилася спеціалізація закладів охорони здоров'я, не визначений необхідний безкоштовний мінімум і критерії платних послуг, тощо.

На думку парламентарія, цей пакет законопроектів стосується лише перекладу установ охорони здоров'я з бюджетних установ на комунальні підприємства, хоча ця тема, вже починаючи з початку 2000-х років, не тільки обговорювалася, а й знаходила практичну реалізацію в цілому ряді областей: Харківській, Житомирській, Полтавській, Дніпропетровській та інших.

Слід врахувати, що і нині законодавче поле цілком дозволяє зробити таку реорганізацію - досить Господарського кодексу, щоб створити державне чи комунальне підприємство.

Але навіть у цьому питанні, ряд пропозицій МОЗ викликає подив.

Так, вкрай безвідповідальним вважає народний депутат, створення ТОВ на базі державних комунальних підприємств, адже ТОВ, як організаційна форма передбачає найменший рівень відповідальності і зобов'язань.

Дуже спірним є і створення медустанов шляхом об'єднання майна різних форм власності, коли в державне підприємство вливатиметься приватний капітал. Фактично це призведе до того, що основні фонди - будівлі, інвентар, обладнання, які зараз є в лікарнях і амбулаторіях, будуть просто безкоштовно експлуатуватися.

Крім того, до створених державних комунальнихм підприємств не буде застосовуватися порядок ціноутворення, встановлений Кабміном. Це говорить про те, що установи будуть встановлювати розцінки самостійно, а там, де є дефіцит на певні послуги, можна буде непогано заробити за рахунок пацієнтів.

На недосконалість законопроектів МОЗ багато експертів зважали і раніше, але більшість принципово важливих зауважень так і не були прийняті Міністром Квіташвілі до уваги, хіба тільки те, що фінансування медустанов не буде припинено до повної їх реорганізації.

«Такі законопроекти можливо не зашкодять, але й не допоможуть реформам», - резюмував Андрій Шипко.