Турчинов сподівається, що Тимошенко підпише його заяву

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ очікує, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після повернення зі Страсбурга підпише його заяву про надання відпустки на період виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні журналістам. (Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні вирушає до Страсбурга на сесію ПАРЄ, де завтра заплановано її виступ – УНІАН).

«Я заяву подав. Прем`єр, я сподіваюся, її розгляне й задовольнить після свого повернення», - заявив О.ТУРЧИНОВ. Водночас він не назвав дату планованого початку відпустки.

Як повідомляв УНІАН, кандидат на посаду столичного міського голови від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ подав заяву про надання відпустки на період виборчої кампанії.

Раніше О.ТУРЧИНОВ закликав усіх кандидатів у мери, які посідають адміністративні посади, взяти відпустку на час виборчої кампанії.

Позачергові вибори мера Києва відбудуться 25 травня.