Адміністрація президента та Аваков заявляють про відновлення своїх мікроблогів у Twitter
15:58, 14 липня 2015Політика
2 0оновлено
Адміністрація президента України і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відновили контроль своїх мікроблогів на Twitter.
Адміністрація президента і Аваков заявляють про відновлення своїх мікроблогах в Twitter / president.gov.ua
Про це вони повідомили в Twitter.
"Доступ прес-служби АПУ до цього профілю відновлено, перепрошуємо за незручності", - повідомляється на Twitter Адміністрації президента.
Доступ прес-служби АПУ до цього профілю відновлено, перепрошуємо за незручності.
— APU (@APUkraine) 14 июля 2015
"Відновив контроль", - написав Аваков.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в Twitter Авакова з'явилася інформація, що Міністерство внутрішніх справ України готує пакет документів до Верховної Ради для зняття з Дмитра Яроша депутатської недоторканності.
Читайте такожНевідомі зламали Twitter Адміністрації президента та Авакова
Сам міністр потім назвав цю інформацію фейковою.
Восстановил контроль.
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 14 июля 2015
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter