Адміністрація президента та Аваков заявляють про відновлення своїх мікроблогів у Twitter

Про це вони повідомили в Twitter.

"Доступ прес-служби АПУ до цього профілю відновлено, перепрошуємо за незручності", - повідомляється на Twitter Адміністрації президента.

Доступ прес-служби АПУ до цього профілю відновлено, перепрошуємо за незручності. — APU (@APUkraine) 14 июля 2015

"Відновив контроль", - написав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в Twitter Авакова з'явилася інформація, що Міністерство внутрішніх справ України готує пакет документів до Верховної Ради для зняття з Дмитра Яроша депутатської недоторканності.

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Сам міністр потім назвав цю інформацію фейковою.