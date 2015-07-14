Адміністрація президента та Аваков заявляють про відновлення своїх мікроблогів у Twitter

15:58, 14 липня 2015
Політика
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Адміністрація президента України і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відновили контроль своїх мікроблогів на Twitter.

Администрация президента Украины / president.gov.ua

Про це вони повідомили в Twitter.

"Доступ прес-служби АПУ до цього профілю відновлено, перепрошуємо за незручності", - повідомляється на Twitter Адміністрації президента.

"Відновив контроль", - написав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в Twitter Авакова з'явилася інформація, що Міністерство внутрішніх справ України готує пакет документів до Верховної Ради для зняття з Дмитра Яроша депутатської недоторканності.

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Сам міністр потім назвав цю інформацію фейковою.

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