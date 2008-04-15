Політолог радить Литвину бути обережнішим

Блок Литвина зближається з фракцією “Наша Україна - Народна самооборона”.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив політолог Володимир ФЕСЕНКО, коментуючи призначення лідера однойменного блоку Володимира ЛИТВИНА в.о. ректора Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

“Навряд чи Володимир Михайлович піде з великої політики. За останні кілька місяців Блок Литвина став важливим складником конструкції ситуативної більшості у Верховній Раді, а також неформальним союзником коаліції. Зокрема, з голосування дострокових виборів київського мера. Спостерігається зближення Блоку Литвина з “Нашою Україною”, - сказав В.ФЕСЕНКО.

Він відзначив, що чинному народному депутатові не можна бути повноцінним чинним ректором, тому В.ЛИТВИНУ доведеться вибирати.

“На місці Володимира Михайловича я був би обережнішим. По-перше, його можуть звинуватити в порушенні закону. По-друге, якщо він погодиться на ректорство, то це викличе серйозні сумніви в перспективності його політичної сили. Він не матиме перспективи й далі залишатися впливовим народним депутатом. Також постає питання: якщо буде наступний парламент, то чи буде в ньому Блок Литвина? Тут виникає не тільки правовий, а й політичний конфлікт”, - сказав В.ФЕСЕНКО.