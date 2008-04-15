ВР включила до розгляду питання про позачергові вибори в Харкові

Верховна Рада України включила до порядку денного питання щодо позачергових виборів депутатів Харківської міськради та мера Харкова

Як передає кореспондент УНІАН, “за” відповідне рішення проголосували 323 народних депутати України.

Верховна Рада України з цього питання розглядатиме два проекти постанови.

Крім того, до порядку денного цим же пакетним голосуванням був включений проект закону про внесення змін до закону України «Про державну програму приватизації» щодо зупинення приватизації об’єктів державної власності до прийняття закону про Державну програму приватизації на 2008-2010 роки.

Також до порядку денного був включений проект закону «Про внесення змін до закону України «Про статус народного депутата України» та деяких інших законів України» щодо обмеження пільг та дострокового припинення повноважень народного депутата України.

Результативне пакетне голосування закінчилося тим, що фракції Партії регіонів розблокували заблоковану перед цим трибуну і президію ВР.

У той же час після проведення голосування голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що ці питання розглядатимуться у другій половині дня, під час вечірнього пленарного засідання.