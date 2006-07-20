Ющенко носить костюми, як у Джона Леннона і Френка Сінатри (фото)

Віктор Ющенко одягається у найвищому ціновому діапазоні. Нещодавно на одному з офіційних заходів Президент з’явився у добротному темно-синьому костюмі. Але звичка тримати руку в кишені цього разу зіграла з ним злий жарт. Роблячи цей жест, Ющенко випадково причинив завісу над таємницею свого гардеробу.

На зворотному боці костюма Президента переливалася кольорова підкладка з візерунком-логотипом, характерним для французького ательє "Zilli". Так стало зрозуміло, які саме костюми носить Віктор Андрійович.

На підкладці піджака президента фірмовий знак Zilli

Такий самий фірмовий знак, як і на інших аксесуарах Zilli. Фото з офіційного сайту Zilli

У Києві є магазин, в якому можна купити "Zilli" – на вулиці Грушевського в бутіку "Санахант".

Як повідомили TabloID у магазині, найдешевший костюм "Zilli" коштує там не менше 17 тисяч гривень, тобто 3,5 тисячі доларів.

Найдорожчий "Zilli" у Києві обійдеться у 24-25 тисяч гривень (5 тисяч доларів).

Виходить, Ющенко купив собі костюм майже на всю місячну президентську зарплату, яка складає 23 тисячі гривень. Хіба що знижку зробила кума президента Оксана Мороз, яка володіє магазином.

У магазині також розповіли, що майже на всіх костюмах з зимової та осінньо-весняної колекції є така ж кольорова підкладка, як на піджаку Ющенка. У літньому варіанті вона відсутня.

Ціна, яку TabloID повідомили у київському "Zilli" – не гранична. За іншими даними, костюм цієї марки може коштувати і вдвічі більше, ніж 5 тисяч "зелених".

Крім Ющенка, одягу від "Zilli" надавали перевагу не менш відомі особистості. Це Джон Леннон і Френк Сінатра, який замовляв 10 років підряд ті самі ж моделі одягу.

Ще "Zilli" частенько порівнюють з "Вrioni". Більшість українських політиків віддають превагу саме цій марці. Костюми "Вrioni" не менш елітні і дорогі, ніж "Zilli". І ціни на них схожі.

Але "Zilli" вважається більш кричущим одягом, з претензією на випендрьож. Наприклад, депутат минулого скликання і нафтобарон Ігор Єремєєв ходив у костюмі, на ґудзиках якого великими літерами було написано "Zilli".

"Для президента вдягатися у "Zilli" – це дурний тон і невідповідність у категоріях "ціна-якість", - розповів TabloID один з депутатів Верховної Ради.

"У Парижі дуже складно побачити заможних французів, які носять цю марку. "Zilli" – це одяг для російських або арабських піжонів. Наприклад, у Женеві в бутіку "Zilli" є російськомовний продавець", - поділився з TabloID депутат Дмитро Святаш.

При цьому Святаш додав: "Носити для перших осіб держави "Zilli" – це те ж саме, що встановити вдома золотий унітаз. І те, й інше є кітчем".

ТabloID