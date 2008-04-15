Луценко хоче, щоб смертну кару відновили
Міністр пропонує за особливо важкі злочини розстрілювати
Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО виступає за відновлення смертної кари.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ЛУЦЕНКО висловив в інтерв’ю журналістам після завершення наради з питань боротьби з корупцією під головуванням Президента.
«Я виступаю за відновлення вищої міри покарання у вигляді розстрілу за особливо важкі злочини проти особи», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Водночас, він висловився проти того, аби застосувати таку міру покарання за корупційні прояви. «Але не вважаю за можливе застосовувати її (смертну кару – УНІАН) щодо посадових і службових злочинів», - сказав він.
Перед цим, виступаючи на нараді, Ю.ЛУЦЕНКО висловився за посилення відповідальності за корупцію посадових осіб і відповідне внесення до законодавства.