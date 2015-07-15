Скандально виправданий ректор-утікач Мельник заявив, що не буде брати участь у місцевих виборах

Екс-ректор Національного університету Державної податкової служби Петру Мельнику, нещодавно визнаний судом невинуватим за рядом кримінальних справ про хабарництво, заявляє, що не має наміру поновлюватися на посаді і брати участь у місцевих виборах восени цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мельник сказав у коментарі журналістам у Верховній Раді.

Він зауважив, що прийшов сьогодні в парламент, бо раніш працював тут, був народним депутатом трьох скликань.

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Мельник показав журналістам папку, зазначивши, що в ній є рішення суду, яке свідчить, що справи проти нього були сфабриковані.

На піджаку Мельника було три нагороди. На уточнювальне запитання журналістів, що це за нагороди, Мельник сказав: “Це три ордени за заслуги І, ІІ і ІІІ ступеня”.

Коли його запитали, за які заслуги, Мельник зазначив: “За заслуги за всі часи незалежності України”.

Мельник стверджує, що не збирається брати участь у місцевих виборах, а також не має наміру відновлюватися на посаді ректора університету податкової служби.

На запитання, чим все-таки він планує займатися, Мельник відповів: “Найду чим, було б здоров'я”.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня 2013 року під час одержання від двох громадян хабарів у 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до Національного університету Державної податкової служби.

1 серпня 2013 року Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягли електронний браслет для відстежування місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.

1 квітня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Мельника було затримано у столичному аеропорту «Бориспіль», куди він прилетів із Лондона.

24 червня 2014 року Головне слідче управління МВС завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами одержання Мельником хабарів (ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України).

Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 609 тис. грн. Крім того, накладено арешт на об’єкти нерухомості та грошові кошти, що йому належать. Обвинувальний акт було передано до Ірпінського міського суду Київської області.

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28 травня цього року Мельнику було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2,3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

8 липня Ірпінський міський суд ухвалив виправдувальний вирок Мельнику.

14 липня Генпрокуратура оскаржила виправдувальний вирок Мельнику.