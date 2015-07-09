Геращенко розкрив подробиці справи проти скандального ректора-втікача Мельника (відео)

Відповідний запис Геращенко зробив на своїй сторінці в Facebook.

"Для того, щоб у суддів Апелляционого суду, правозахисників, адвокатів, журналістів і небайдужих громадян не було сумнівів, в тому, що Мельник обґрунтовано підозрювався в корупції, надаю Вашій увазі низку відеозаписів, які були предметом вивчення в суді, після перегляду яких, у жодної нормальної людини не було б жодних сумнівів у тому, винен Мельник в корупційних правопорушеннях чи ні", - йдеться в повідомленні.

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Так, на відео знято затримання Мельника та проведення слідчих дій відразу після отримання "80 тисяч мічених гривень за "вирішення" питання про гарантований вступ в податкову Академію".

Крім цього радник Авакова опублікував посилання на файл, в якому міститься 123 сторінки виправдувального вироку Ірпінського суду.

"Читаючи виправдувальний вирок за Мельника мимоволі ловив себе на думці, що колегія з трьох суддів підробляла у Мельника адвокатами. За наявною у мене інформацією, син одного із суддів, членів колегії, закінчив свого часу податкову Академію імені Мельника, а його батьки були і залишаються у чудових дружніх стосунках з колишнім ректором", - зазначив Геращенко.

Згідно з повідомленням, повне відео слідчих дій у кабінеті Мельника займає більше двох годин і буде розміщено радником Авакова трохи пізніше.

Довідка УНІАН. Мельник був затриманий 27 липня 2013 р. при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їх родичів в Національний університет державної податкової служби.

1 серпня 2013 р. Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягли електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня 2013 р. він був оголошений у міжнародний розшук.

1 квітня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Мельника затримали в столичному аеропорту "Бориспіль", куди він прилетів з Лондона.

24 червня 2014 року Головне слідче управління МВС завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами одержання Мельником хабарів.

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В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що в липні 2013 року екс-ректор прийняв неправомірну вигоду у значному розмірі за сприяння у зарахуванні двох абітурієнтів в цей навчальний заклад.

Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 609 тис. грн. Крім того, накладено арешт на об'єкти нерухомості та належні йому грошові кошти. Обвинувальний акт був переданий в Ірпінський міський суд Київської області.