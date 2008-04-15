Лавров: Путін не говорив нічого, що б зазіхало на суверенітет України

Москва і Київ домовилися почати консультації на рівні експертів у зв`язку з наміром України вступити в НАТО, повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров за підсумками переговорів з українським колегою Володимиром Огризком, передає ІТАР-ТАРС.

"Ми домовилися про консультації, на яких експерти детально викладуть російське занепокоєння і постараються, щоб вони були практично враховані українською стороною", - повідомив Лавров.

На саміті в Бухаресті Путін не говорив нічого, що зазіхало би на суверенітет України, відзначив російський міністр. "Переконаний, що ті, хто брав участь в раді Росія-НАТО в Бухаресті, а потім намагався донести до України свою інтерпретацію того, що говорив російський президент, робив це з негідними цілями".