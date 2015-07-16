Порошенко заявив, що не допустить анархії: Жодна партія не матиме збройних підрозділів

Президент України Петро Порошенко вкотре наголошує, що жодна політична партія не матиме ані збройних підрозділів, ані озброєних кримінальних угруповань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав на засіданні Верховної Ради України, представляючи законопроект про внесення змін до Конституції України в частині децентралізації влади.

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За його словами, сьогодні перед владою стоїть завдання не лише збудувати непробивні фортифікаційні споруди на лінії зіткнення у зоні АТО, але і вжити заходів із запобігання будь-якої дестабілізації ситуації у державі, яка б зробила Україну легкою здобиччю для ворога.

“Повторюю те, що вчора казав в Ужгороді і в Мукачевому. Анархії в Україні я не допущу... Жодна партія не матиме ані збройних підрозділів, ані озброєних кримінальних утворень. Хоч я й проголосив курс на демонополізацію, монополія на застосування сили і зброї залишається за державою - якими б поки що недосконалими не були наші правоохоронні органи. І нікому не дозволено здавати патріотичні шеврони в оренду бандитам”, - наголосив Порошенко.