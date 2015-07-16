Війна з контрабандою: на Закарпатті від служби відсторонили 260 прикордонників

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби, прес-секретар Олег Слободян.

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"Державна прикордонна служба наголошує, що курс на припинення злочинної діяльності на державному кордоні та подоланні корупції невідворотній, і в подальшому заходи з протидії зловживанням серед персоналу лише посилюватимуться", - наголосив Олег Слободян.

При цьому він повідомив, що з метою ліквідації корумпованих зв'язків серед керівного складу регіонального управління та середньої ланки прикордонних підрозділів у Закарпатській області було прийнято низку кардинальних кадрових рішень.

Зокрема, Олег Слободян зазначив, що для подальшої протидії контрабанді у Закарпатті призначено нового начальника Західного регіонального управління, замінено першого заступника та заступника начальників регіонального управління з оперативно-розшукової роботи, знято начальників Мукачівського та Чопського прикордонних загонів та дев'ятьох їхніх заступників.

Окрім того, було усунуто з посад 14 начальників відділів прикордонної служби та 260 військовослужбовців за контрактом.

Помічник голови Державної прикордонної служби повідомив, що за матеріалами управління внутрішньої безпеки ініційовано 91 службове розслідування.

Також, за словами Олега Слободяна, українські прикордонники, розпочавши спільні дії з угорськими колегами, виявили факти затримання суміжною стороною майже 400 ящиків цигарок.

За результатами службових розслідувань, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення щодо 11 кримінальних порушень, вчинених 15 прикордонниками.

Зокрема, 15 липня за підозрою у вчиненні злочину був взятий під варту терміном до двох місяців колишній начальник Чернівецького прикордонного загону. Тривають слідчі дії.