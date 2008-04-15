Добкін просить Партію регіонів дивитися за руками

Мер Харкова Михайло ДОБКІН просить депутатів з фракції Партії регіонів не блокувати парламентську трибуну під час розгляду питання щодо дій харківської міської влади, проте голосування з нього провести руками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер повідомив журналістам у Верховній Раді.

«Я попросив своїх колег, народних депутатів з фракції Партії регіонів не блокувати сьогодні трибуну і розглянути це питання у Верховній Раді. Рано чи пізно його все одно потрібно розглядати», - сказав М.ДОБКІН.

Проте при цьому він додав, що єдине, що він при цьому попросив, це те, що розгляд питання має пройти об`єктивно і депутати від Партії регіонів повинні одержати змогу відповісти на всі звинувачення.

Що стосується голосування з цього питання, то М.ДОБКІН сказав, «що, за можливості, щоб це голосування пройшло руками, тому що тиждень тому, коли розглядалося аналогічне питання, я побачив, що депутати з БЮТ і НУ-НС бігали по Верховній Раді і натискали кнопки за тих товаришів, які хворіють чи просто не ходять до Верховної Ради».