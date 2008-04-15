Народний депутат України від Партії регіонів, екс-віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ не виключає стагфляції в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам.

На думку А.КЛЮЄВА, Україна стоїть «на порозі стагфляції – дуже небезпечного явища в економіці». За його словами, на сьогодні зростання інфляції поєднується з дедалі більшим сповільненням зростання економіки, а також зростанням безробіття.

А.КЛЮЄВ вважає, що «націленість учасників коаліції на президентські вибори заганяє економіку в замкнене коло» – «антиінфляційні заходи провокують падіння виробництва, а заходи з прискорення зростання економіки «розкручують» інфляцію». Він наголосив, що така політика може мати «серйозні наслідки для економіки». За його словами, в березні темпи зростання промисловості сповільнилися до 7,8% порівняно з 8,8% у лютому 2008 року.

А.КЛЮЄВ прогнозує, що «у квітні й травні інфляція буде ще більша, ніж у березні». Він вважає, що «довгі як ніколи свята автоматично вплинуть на ціни на продукти харчування».

«На жаль, жодні заходи уряду не допоможуть», - заявив екс-віце-прем`єр. За його словами, «вже сьогодні в Києві м`ясо коштує до 100 гривень, і це не межа», а ціна, зокрема, на моркву в 7-8 гривень не піддається жодним поясненням. Водночас депутат послався на дані Держкомстату, які свідчать, що в березні ціни на споживчі товари та послуги зросли на 3,8% щодо лютого, пришвидшившись на 26,2% у річному вимірі.

А.КЛЮЄВ вважає, що потрібно терміново внести зміни до бюджету, скоротивши дефіцит; збалансувати валютну та кредитно-банківську політику; понизити нормативи відрахувань від прибутку для держпідприємств. Також, на його думку, уряд повинен переглянути рішення про підвищення цін на газ для населення за рахунок використання потенціалу власного видобутку. А.КЛЮЄВ упевнений у необхідності «повернутися до ідеї вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку».

«Це ілюзія, що економіка ростиме й далі - дуже скоро запаси зростання вичерпаються. Без створення нових точок зростання, заснованих на високих технологіях, Україна буде вимушена дедалі швидше перетворюватися на сировинний додаток лідерів світової економіки», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він вважає, що дуже скоро Україна може втратити перспективи ВПК, авіабудування, космічної галузі. За його словами, «для країни головна загроза сьогодні - не військова агресія і не загроза тероризму». «Від бідності та безробіття нас НАТО не захистить, ми самі можемо й повинні себе захищати», - заявив народний депутат.

А.КЛЮЄВ вважає, що на тлі проблем в економіці ще й видно серйозні суперечності між Президентом України й урядом. За словами депутата, це не сприяє вирішенню проблем, і тому потрібно законодавчо усунути ці суперечності між гілками влади через внесення змін до Конституції України.