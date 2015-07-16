У Європарламенті позитивно оцінюють реформи з децентралізації України

Це випливає з коментарів, отриманих кореспондентом УНІАН від ряду політиків.

Так, глава делегації ЄП Комітету асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович (Хорватія, європейські народники) нагадав, що проведення конституційної реформи в частині децентралізації є "ключовим елементом Мінських домовленостей". "На мій погляд, українська сторона виконує свої зобов'язання. Поряд з вже прийнятими змінами до низки інших відповідних законів, запропоновані конституційні зміни йдуть у напрямку передачі повноважень, субсидіарності та фінансової децентралізації. Це є позитивним явищем, яке також відповідає європейській практиці. Я вважаю, що запропонована децентралізація повинна служити стимулом та інструментом побудови довіри для того, щоб полегшити процес мирної реінтеграції окупованих територій в правовий і Конституційний устрій України", - сказав він.

Політик назвав "дуже важливим" той факт, що Венеціанська комісія позитивно оцінила проект конституційних поправок, і те, що була врахована більшість її рекомендацій. "Це підтверджує, що запропоновані зміни в цілому сумісні з європейською Хартією про місцеве самоврядування", - вважає Пленкович.

Глава делегації ЄП висловив переконання, що зараз всі зацікавлені сторони повинні "скористатися цією можливістю і конструктивно докласти зусилля, спрямовані на забезпечення міцного миру і територіальної цілісності України". "Конституційна реформа та децентралізація є ключовими кроками у процесі реалізації європейських реформ і є життєво важливими для продовження політичних, правових, економічних і соціальних реформ, передбачених Угодою про асоціацію, яка була підписана рік тому. Як співголова Парламентського Комітету Асоціації, я готовий надати Україні підтримку в реформах, орієнтованих на ЄС", - додав він.

У свою чергу віце-президент ЄП Ричард Чарнецький (Польща, європейські консерватори) висловив переконання, що "президент Порошенко і весь український народ мають право змінювати українську Конституцію так, як вони хочуть". "Це природно, що українське суспільство визначає права і обов'язки. Жодна інша країна не повинна втручатися у цей складний процес, а також не повинна просити про внесення змін у такий документ, як Конституція", - наголосив він.

У цьому зв'язку політик критично висловився щодо оцінок представників Росії про те, що запропоновані зміни не відповідають Мінським домовленостям. "Я думаю, що росіяни не повинні втручатися і маніпулювати ситуацією, особливо з урахуванням Мінських домовленостей, які були також підписані президентом Порошенком. Цей документ не надає росіянам жодних прав запроваджувати зміни незалежної Української держави", - заявив Чарнецький.

Глава неформальної групи друзів європейської України Пятрас Ауштрявічюс (Литва, група лібералів) назвав запропоновані зміни "пошуком найкращого рішення". "Я не знайшов критичного реагування Венеціанської комісії і бачу добрий ґрунт для подальших компромісів", - вважає політик.

Він також критично висловився щодо російських коментарів, які "носять політичний характер і являють собою спроби критикувати Україну". "Цікаво, якими б були зауваження Венеціанської комісії, якщо б російська Дума відправила на розгляд так званий закон Про анексії Криму?" - іронічно запитав Ауштрявічюс.

Депутат ЄП Марк Демесмаекер (Бельгія, європейські консерватори) також вважає, що запропоновані поправки "виглядають добре". "Я думаю, що це дуже добрий крок у правильному напрямку. Україна потребує децентралізації. Подивіться на найбільш успішні країни Європи та світу - вони децентралізовані держави", - сказав депутат ЄП.

Він нагадав "позитивні" висловлювання з цього приводу і президента Венеціанської комісії. "Він сказав, що текст включає більшість рекомендацій Венеціанської комісії. Це гарна робота. Звичайно, це (децентралізація) ніколи не буде бездоганним - бельгійська модель також не бездоганна. Вони (українці) намагаються отримати багаторівневу модель місцевого самоврядування без накладання повноважень, цьому також могла б повчитися і Бельгія. Я не бачу, що це може бути порушенням Мінських домовленостей", - вважає Демесмаекер.

Одночасно у невиконанні Мінських домовленостей він звинуватив підтримуваних Росією сепаратистів. "Якщо я буду говорити про порушення Мінських домовленостей, то я можу говорити про речі, які я бачив, коли я був на Донбасі у лютому і два місяці тому. Я бачив порушення Мінських домовленостей підтримуваних Росією сепаратистами: важке озброєння не було відведено від лінії зіткнення, я бачив атаку на Дебальцеве після підписання Мінських домовленостей", - сказав депутат ЄП.

Також Демесмаекер заперечив раніше поширену інформацію про нібито вимоги з боку ЄС до Києва прописати в Конституції спеціальний статус для Донецька та Луганська. "Це - неправда. Ми нічого не вимагаємо. Це українська демократія та український парламент повинні вирішувати своє майбутнє. Україна - суверена держава, і її територіальна цілісність та суверенітет повинні поважатися. Це вони вирішують щодо децентралізації, і це - добре, тому що це зробить державу більш демократичною, більш прозорою, більш ефективною, яка буде краще працювати для народу", - наголосив він.

Депутат Габріеліус Ландсбергіс (Литва, європейські народники) також переконаний, що децентралізація та регіональна політика "необхідні для України, як і для будь-якої іншої країни, для розвитку демократії та конкурентоспроможності, що підтримується ЄС". "Важливо, що поправки до Конституції були проаналізовані та позитивно оцінені Венеціанською комісією. У той же час, вони ясно дають зрозуміти всім сторонам, що Крим - це територія України. ООН повинна дати Міжнародному кримінальному суду оцінку російській окупації Криму", - заявив він.

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