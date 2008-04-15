17% киян готові підтримати Кличка на виборах мера - опитування

17% киян готові підтримати кандидатуру Віталія КЛИЧКА на виборах мера Києва.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Всеукраїнською громадською організацією “Моніторинговий центр”, оприлюднені на прес-конференції в УНІАН.

За результатами соцопитування, друге місце посідає представник БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, його готові підтримати 16,6% киян. Третім йде чинний мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, за якого готові проголосувати 16,1% мешканців столиці.

7,1% киян підтримують представника Партії регіонів Василя ГОРБАЛЯ, 4,8% проголосували б за Володимира ПИЛИПИШИНА (Блок Литвина). Далі йдуть Микола КАТЕРИНЧУК (Європейська партія) – 2,9%, Адам МАРТИНЮК (Комуністична партія) – 2,8%.

Не визначились зі своїм кандидатом 18,5% киян.

Опитування проводилось з 22 по 26 березня, всього опитано 2006 респондентів, статистична похибка становить 2,2%.