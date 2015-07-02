Проти Корбана в 205 окрузі висунули кілька "технічних кандидатів" зі схожими прізвищами

При цьому «двійників» основного конкурента Корбана – Сергія Березенка – у бюлетені немає.

Про це Геннадій Корбан повідомив на своїй сторінці в Facebook, коментуючи зразок затвердженого ЦВК бюлетеня на довиборах у Верховну Раду, які відбудуться в 205 окрузі (Чернігів) 26 липня ц. р. Всього у списку – 127 прізвищ, бюлетень буде довжиною близько метра.

«Хочу звернути увагу всіх, хто цікавиться ходом кампанії - почитайте, будь ласка, список. В ньому є багато клонів. Моїх клонів. Приклади двійників - обведені червоним: хтось Корпан Галина Юріївна - дуже юна, 1990 р. н. І Карбан Геннадій Валерійович (1986 р.) Цікаво зрозуміти, хто ці люди і скільки їм заплатили... І взагалі - як це, бути клоном?» - написав Корбан.

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Він також звернув увагу на те, що прізвище його головного конкурента, глави Дусі Сергія Березенко не має настільки схожих прізвищ конкурентів. «І тільки одне унікальне прізвище не повторюється. Це прізвище улюбленця - завгоспа президента. Хотів би застерегти нашого Ляльковода. Якщо занадто захоплюватися грою з людьми, якось можна самому стати маріонеткою, або клоном - на худий кінець», - підкреслив Корбан.

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Нагадаємо, що за рішенням ЦВК, бюлетень на виборах в 205 окрузі в Чернігові буде розміром 200 х 1 000 мм світло-блакитного кольору.

Раніше Геннадій Корбан назвав вибори в 205 окрузі «ганьбою навіть для Книги рекордів Гіннеса». Він підкреслив, що «по суті виборці 205 окрузі позбавлені свого права голосу, оскільки деяким з них захочеться розбиратися в метровому списку прізвищ, багато з яких співзвучні між собою».