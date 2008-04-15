Президент повернув Семенюк її колишніх заступників і усунув людей ”від Тимошенко”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом №360/2008 зупинив дію розпоряджень Кабінету міністрів від 6 лютого 2008 року про призначення заступників голови Фонду державного майна Валентини СЕМЕНЮК.

Указ Президента стосується розпоряджень №201-р «Про звільнення ПЕТРОВА В.М. з посади першого заступника Голови Фонду державного майна України», №202-р «Про звільнення ЛЄДОМСЬКОЇ С.Ю. з посади заступника Голови Фонду державного майна України», №203-р «Про звільнення ГРИНЕНКА А.С. з посади заступника Голови Фонду державного майна України», №204-р «Про звільнення ПОТІМКОВА О.Ю. з посади заступника Голови Фонду державного майна України», №205-р «Про призначення ПОРТНОВА А.В. першим заступником Голови Фонду державного майна України», №206-р «Про призначення ПЕТРАШКА С.Я. заступником Голови Фонду державного майна України», №207-р «Про призначення ФЕСЕНКА В.І. заступником Голови Фонду державного майна України» і №208-р «Про проведення службового розслідування».

В указі зазначається, що “ці акти прийнято Кабінетом міністрів всупереч Конституції України”.

В.ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність зазначених актів Кабінету міністрів.

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника глави Секретаріату Президента України - представника Президента України у Конституційному Суді України Марину СТАВНІЙЧУК.