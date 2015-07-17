Порошенко назвав чотири факти, які встановили після року розслідування трагедії MH-17

Міжнародний трибунал має судити винних у трагедії малайзійського літака.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це глава держави Петро Порошенко сказав в інтерв’ю телекомпанії CNN.

Після розслідування всіх обставин збиття рік тому над Донбасом літака «Малайзійських авіаліній» має постати питання про відповідальність терористів, які вбили невинних людей, заявив Порошенко.

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Президент наголосив, що Україна разом з країнами, що найбільше постраждали у тій трагедії, – Нідерландами, Малайзією та Австралією, – підтримує проведення міжнародного трибуналу, який має бути схвалений Радою безпеки ООН.

За його словами, одразу ж після трагедії Україна ініціювала відкрите, прозоре розслідування обставин того, що сталося, із залученням експертів з Нідерландів, країни, яка втратила більше всього життів у тій трагедії.

Як сказав Порошенко, зараз, після року розслідування трагедії рейсу MH-17, з’ясовано чотири факти: малайзійський «Боїнг» було збито російською ракетою з російської ракетної установки «Бук» російськими військовими з території, яка була окупована російськими військами та підтримуваними Росією терористами.