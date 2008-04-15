Балога вітає відкриту дискусію, але спершу треба було порадитися

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА наголошує, що позиція Президента України Віктора ЮЩЕНКА про неможливість обрання міського голови Києва у два тури незмінна.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.БАЛОГА розцінює пропозиції окремих урядовців і представників парламентської коаліції щодо проведення виборів мера Києва у два тури як ознаку відкритої дискусії всередині демократичного табору, але з порушеною логічною послідовністю.

За його словами, публічному оголошенню такої позиції мали б передувати внутрішні консультації між політичними силами, які утворюють більшість у Верховній Раді, та узгодження цієї ініціативи з главою держави. Цього не було зроблено, тому громадськість виявилася дезорієнтованою і не розуміє, чому ідея про два тури голосування не має підтримки ані Президента, ані всіх депутатів із коаліції, зазначив В.БАЛОГА.

За його словами, «стався поширений випадок: власне бажане окремі діячі видали за спільне дійсне, без виробленого єдиного рішення. Звернення віце-прем`єра Івана ВАСЮНИКА до Ради, педалювання двотурових виборів народним депутатом Миколою КАТЕРИНЧУКОМ, очевидно, пояснюються персональними причинами. Вони мають повне право на власну думку і власні уявлення”.

Проте, як сказав В.БАЛОГА, якщо ці політики вважають, що належать до табору демократів під проводом Президента, то з міркувань етики і коректності вони не мали б оголошувати про такі ініціативи, якщо під ними немає спільного знаменника з главою держави. “В іншому випадку виникає припущення, що вони стають на шлях, відмінний від президентського курсу», - відзначив керівник Секретаріату.

«Главу держави можна і треба переконувати, але не варто категорично ставити перед фактом, без аналізу й обговорення проблеми. Такий підхід непродуктивний і тому неприйнятний для Президента», - підкреслив В.БАЛОГА.