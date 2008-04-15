Балога вітає відкриту дискусію, але спершу треба було порадитися
Керівник СП озвучує позицію Президента
Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА наголошує, що позиція Президента України Віктора ЮЩЕНКА про неможливість обрання міського голови Києва у два тури незмінна.
Як повідомляє прес-служба глави держави, В.БАЛОГА розцінює пропозиції окремих урядовців і представників парламентської коаліції щодо проведення виборів мера Києва у два тури як ознаку відкритої дискусії всередині демократичного табору, але з порушеною логічною послідовністю.
За його словами, публічному оголошенню такої позиції мали б передувати внутрішні консультації між політичними силами, які утворюють більшість у Верховній Раді, та узгодження цієї ініціативи з главою держави. Цього не було зроблено, тому громадськість виявилася дезорієнтованою і не розуміє, чому ідея про два тури голосування не має підтримки ані Президента, ані всіх депутатів із коаліції, зазначив В.БАЛОГА.
За його словами, «стався поширений випадок: власне бажане окремі діячі видали за спільне дійсне, без виробленого єдиного рішення. Звернення віце-прем`єра Івана ВАСЮНИКА до Ради, педалювання двотурових виборів народним депутатом Миколою КАТЕРИНЧУКОМ, очевидно, пояснюються персональними причинами. Вони мають повне право на власну думку і власні уявлення”.
Проте, як сказав В.БАЛОГА, якщо ці політики вважають, що належать до табору демократів під проводом Президента, то з міркувань етики і коректності вони не мали б оголошувати про такі ініціативи, якщо під ними немає спільного знаменника з главою держави. “В іншому випадку виникає припущення, що вони стають на шлях, відмінний від президентського курсу», - відзначив керівник Секретаріату.
«Главу держави можна і треба переконувати, але не варто категорично ставити перед фактом, без аналізу й обговорення проблеми. Такий підхід непродуктивний і тому неприйнятний для Президента», - підкреслив В.БАЛОГА.