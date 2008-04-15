Тимошенко залишила Україну на два дні

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з дводенним офіційним візитом до Страсбурга (Франція).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні увечері Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч зі своїм радником Ханною СЕВЕРІНСЕН.

16 квітня Ю.ТИМОШЕНКО планує виступити з промовою з трибуни Парламентської Асамблеї Ради Європи та відповість на запитання європейських парламентаріїв.

Окрім того, Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустрічі з головою ПАРЄ Луісом Марія де ПУТЧЕМ та Генеральним секретарем Ради Європи Террі ДЕВІСОМ, а також з керівником групи Європейської народної партії Люком ван ден БРАНДЕ.

В ході візиту Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з керівниками політичних груп ПАРЄ та поспілкується з викладацьким та студентським складом Національної школи підготовки керівних кадрів державного апарату.

Також під час візиту Ю.ТИМОШЕНКО дасть інтерв’ю газетам «Ді Вель» і «Фігаро».

Під час візиту прем`єр-міністра супроводжуватиме віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, перший заступник міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ.

Повернутися до Києва Ю.ТИМОШЕНКО планує увечері в середу, 16 квітня .