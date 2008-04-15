Ющенко повернув Черновецькому повноваження мера Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 13 березня 2008 року № 214» «Про відсторонення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень за посадою та проведення службового розслідування». Текст документу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як йдеться в Указі, розглянувши результати службового розслідування, проведеного відповідно до Указу Президента України від 13 березня 2008 року №214, а також беручи до уваги постанову Верховної Ради України від 18 березня 2008 року № 143-VІ «Про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови», Президент постановив: визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 13 березня 2008 року №214 «Про відсторонення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень за посадою та проведення службового розслідування»; взяти до відома результати службового розслідування, проведеного відповідно до Указу Президента України від 13 березня 2008 року №214.