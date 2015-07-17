У заблокованому авто на 205 окрузі знайшли списки для підкупу виборців і зброю (фоторепортаж)

Про це повідомили свідки події на окрузі, пізніше це підтвердив депутат Борис Філатов. Крім того, в результаті обшуку знайшли 93 ріжки по 30 патронів для автомата Калашникова.

Раніше сьогодні кандидат у нардепи Корбан заявив, що заблокований біля 205-ї виборчої дільниці автомобіль неодноразово супроводжував автобуси з агітаторами конкурента на виборах в окрузі.

Також він зазначив, що гроші, які були знайдені у конвертах в багажнику автомобіля, призначалися для підкупу виборців. Крім того, Корбан заявив, що наразі в штабі провладного кандидата спалюють списки агентської мережі. Йдеться про 40 тисяч осіб.

Нагадаємо, 16 липня близько 20 години у 205 виборчому окрузі на Чернігівщині кандидат у народні депутати України Геннадій Корбан разом зі своєю командою заблокував автомобіль, у якому, за його інформацією, перебували скупники голосів.