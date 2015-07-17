Порошенко звільнив всіх керівників районних держадміністрацій Закарпаття

21:37, 17 липня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив всіх керівників районних державних адміністрацій Закарпатської області.

Порошенко / Фото УНИАН

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як наголошується у повідомленні, 17 липня глава держави підписав 12 розпоряджень про звільнення від тимчасового виконання обов'язків голів райдержадміністрацій Закарпатської області.

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Керівник ще одного, 13-го району області, ще не був призначений.

Раніше Порошенко на нараді з керівниками силових структур і правоохоронних органів у Мукачевому закликав нову владу Закарпаття вдарити бандитів "кулаком законності".

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