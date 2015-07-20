Порошенко і Ебботт координуватимуть дії щодо створення трибуналу по Boeing-777

Як повідомили в прес-службі президента, про це йшлося під час телефонної розмови політиків. Петро Порошенко висловив співчуття австралійському народу у зв'язку з річницею збиття літака Boeing-777 Malaysia airlines. Президент України зазначив, що українці поділяють біль і скорботу кожного, хто втратив близьких і рідних в результаті цього жахливого злочину.

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Тоні Ебботт подякував Порошенку за сильний виступ з нагоди трагедії.

Президент України та прем’єр-міністр Австралії детально обговорили питання реалізації спільної ініціативи Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України стосовно заснування міжнародного кримінального трибуналу з метою притягнення до відповідальності винних у злочинах, пов’язаних зі збиттям літака.

Співрозмовники домовилися тісно координувати цю важливу ініціативу, зокрема, на рівні глав зовнішньополітичних відомств.

Лідери України й Австралії наголосили, що, вирішуючи питання утворення міжнародного кримінального трибуналу, міжнародна спільнота має продемонструвати готовність надавати адекватну відповідь загрозам безпеки цивільній авіації та міжнародному миру і стабільності загалом.

Співрозмовники обмінялися думками щодо деескалації ситуації на Донбасі й обговорили питання подальшої допомоги Україні з боку Австралії.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia аirlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса "Бук". Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.