Міліція виявила у приміщеннях КМДА понад 190 тисяч агітаційних листівок

Співробітники київської міліції виявили у службових приміщеннях Київської міської державної адміністрації понад 190 тисяч агітаційних листівок.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, у результаті перевірки оперативної інформації працівники столичної міліції здійснили виїзд на вулицю Комарова, 7. За цією адресою у п’ятиповерховій будівлі розміщується Головне управління соціального захисту населення КМДА та Київський міський центр з нарахування та здійснення соціальних виплат.

За повідомленням департаменту, в одному з кабінетів на першому поверсі у присутності понятих було виявлено та вилучено 76 тисяч упаковок, в яких знаходилося по 2,5 тисячі штук агітаційних листівок та 14 тисяч конвертів без марок. Загалом у службовому приміщенні зберігалося 190 тисяч штук передвиборчих листівок із зверненнями до киян від імені мера Києва.

Виконуючий обов’язки начальника Головного управління соціального захисту населення КМДА від будь-яких пояснень відмовилася.

Наразі матеріали за цим фактом передано до органів прокуратури для винесення процесуального рішення.